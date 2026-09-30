S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AutoZone von vor 5 Jahren verdient

Am 30.09.2021 wurde die AutoZone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’697.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.889 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AutoZone-Aktie auf 2’875.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’937.50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69.37 Prozent.

Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 47.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch