S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 05.08.2021 wurden AutoZone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’639.61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die AutoZone-Aktie investierten, hätten nun 0.061 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 184.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3’028.03 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84.68 Prozent angewachsen.

AutoZone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch