S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AutoZone von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AutoZone-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AutoZone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2’453.40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AutoZone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.041 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (3’027.34 USD), wäre das Investment nun 123.39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.39 Prozent gesteigert.

Der AutoZone-Wert an der Börse wurde auf 49.06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch