S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden AutoZone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 795.86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.257 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 3’823.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3’042.65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 282.31 Prozent erhöht.

Der Marktwert von AutoZone betrug jüngst 50.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch