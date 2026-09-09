S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das AutoZone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 722.44 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AutoZone-Aktie investiert, befänden sich nun 13.842 AutoZone-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 40’856.13 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Anteils am 08.09.2026 auf 2’951.61 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 308.56 Prozent erhöht.

Der Marktwert von AutoZone betrug jüngst 48.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch