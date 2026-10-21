Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Automatic Data Processing-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Automatic Data Processing-Anteile 241.68 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investierten, hätten nun 0.414 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Automatic Data Processing-Papiers auf 292.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.13 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Automatic Data Processing eine Börsenbewertung in Höhe von 113.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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