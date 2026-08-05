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Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036

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Lohnendes Automatic Data Processing-Investment? 05.08.2026 16:02:26

S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Automatic Data Processing-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Automatic Data Processing
219.56 CHF -0.30%
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Vor 5 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Automatic Data Processing-Aktie an diesem Tag 213.29 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.688 Automatic Data Processing-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Automatic Data Processing-Aktie auf 270.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’268.79 USD wert. Damit wäre die Investition 26.88 Prozent mehr wert.

Am Markt war Automatic Data Processing jüngst 107.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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