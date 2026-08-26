Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Automatic Data Processing-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 253.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Automatic Data Processing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.952 Automatic Data Processing-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’117.49 USD, da sich der Wert eines Automatic Data Processing-Anteils am 25.08.2026 auf 282.78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.75 Prozent zugenommen.
Automatic Data Processing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 112.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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