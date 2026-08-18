S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Atmos Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 164.02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.610 Atmos Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.58 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.58 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 28.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch