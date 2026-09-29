S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.125 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 176.64 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 28.09.2026 auf 157.05 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 76.64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Atmos Energy einen Börsenwert von 26.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch