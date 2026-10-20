Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Atmos Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Atmos Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Atmos Energy-Anteile an diesem Tag 108.78 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Atmos Energy-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.919 Atmos Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151.44 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 19.10.2026 auf 164.74 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 151.44 USD, was einer positiven Performance von 51.44 Prozent entspricht.
Atmos Energy war somit zuletzt am Markt 28.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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