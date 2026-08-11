Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Atmos Energy-Einstiegs gewesen.
Die Atmos Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Atmos Energy-Anteile bei 77.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129.282 Atmos Energy-Anteilen. Die gehaltenen Atmos Energy-Anteile wären am 10.08.2026 21’709.11 USD wert, da der Schlussstand 167.92 USD betrug. Damit wäre die Investition 117.09 Prozent mehr wert.
Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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