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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen AT&T-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AT&T-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25.60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AT&T-Aktie investiert, befänden sich nun 3.906 AT&T-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 87.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 12.93 Prozent gesunken.
AT&T wurde am Markt mit 150.65 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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