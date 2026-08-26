AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren AT&T-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden AT&T-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.501 AT&T-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 25.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90.23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.77 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete AT&T eine Marktkapitalisierung von 175.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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