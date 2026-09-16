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Langfristige Anlage 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT&T-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AT&T-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

AT&T
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem AT&T-Papier statt. Der Schlusskurs der AT&T-Anteile betrug an diesem Tag 32.42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.085 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 26.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17.58 Prozent vermindert.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 181.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: KAREN BLEIER/Getty Images
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