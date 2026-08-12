AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable AT&T-Investition?
|
12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in AT&T-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 12.08.2021 wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das AT&T-Papier an diesem Tag bei 22.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44.254 AT&T-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 1’084.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von AT&T belief sich zuletzt auf 165.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!