S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient

Am 12.08.2021 wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das AT&T-Papier an diesem Tag bei 22.60 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44.254 AT&T-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 1’084.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.42 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von AT&T belief sich zuletzt auf 165.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch