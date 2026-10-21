AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT&T-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AT&T-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AT&T-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26.05 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 383.877 AT&T-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’990.40 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 20.10.2026 auf 23.42 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10.10 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 159.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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