S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor einem Jahr gekostet

Die AT&T-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AT&T-Aktie an diesem Tag bei 18.07 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das AT&T-Papier investiert hätte, befänden sich nun 55.340 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AT&T-Papiers auf 16.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.08 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von AT&T belief sich zuletzt auf 117.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch