AT&T Aktie 2342429 / US00206R1023
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen AT&T-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
AT&T-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.65 USD. Bei einem AT&T-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.259 AT&T-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AT&T-Papiers auf 26.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’774.74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 77.47 Prozent.
AT&T wurde am Markt mit 177.81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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AT&T am 02.09.2026
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