S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren

AT&T-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.65 USD. Bei einem AT&T-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.259 AT&T-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AT&T-Papiers auf 26.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’774.74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 77.47 Prozent.

AT&T wurde am Markt mit 177.81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch