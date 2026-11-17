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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Assurant von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Assurant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 86.32 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 11.585 Assurant-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 3’751.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 323.80 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 275.12 Prozent.
Assurant war somit zuletzt am Markt 15.79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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