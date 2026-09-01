S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.08.2025 wurde das Assurant-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 215.61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.380 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Assurant-Papiers auf 281.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’072.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.73 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Assurant bezifferte sich zuletzt auf 14.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch