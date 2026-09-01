Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Assurant-Einstieg?
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Assurant-Aktie gebracht.
Am 29.08.2025 wurde das Assurant-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 215.61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46.380 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Assurant-Papiers auf 281.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’072.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.73 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Assurant bezifferte sich zuletzt auf 14.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Assurant IncShs
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Assurant legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)