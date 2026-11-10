S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 5 Jahren eingebracht

Am 10.11.2021 wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Assurant-Papier bei 159.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.626 Assurant-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 198.67 USD, da sich der Wert eines Assurant-Papiers am 09.11.2026 auf 317.21 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 198.67 USD entspricht einer Performance von +98.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Assurant belief sich zuletzt auf 14.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch