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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Assurant gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 163.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, befänden sich nun 61.162 Assurant-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’179.20 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 02.11.2026 auf 297.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81.79 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Assurant eine Börsenbewertung in Höhe von 14.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Assurant IncShs
Analysen zu Assurant IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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