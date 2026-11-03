S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Assurant-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 163.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Assurant-Aktie investiert, befänden sich nun 61.162 Assurant-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’179.20 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 02.11.2026 auf 297.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81.79 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Assurant eine Börsenbewertung in Höhe von 14.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch