Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Assurant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 83.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.199 Assurant-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (280.56 USD), wäre das Investment nun 336.44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +236.44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Assurant eine Börsenbewertung in Höhe von 13.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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