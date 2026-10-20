S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 83.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.199 Assurant-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (280.56 USD), wäre das Investment nun 336.44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +236.44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Assurant eine Börsenbewertung in Höhe von 13.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch