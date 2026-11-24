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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Assurant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Assurant-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 226.02 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Assurant-Aktie investierten, hätten nun 44.244 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 14’116.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 319.05 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41.16 Prozent zugenommen.
Assurant wurde am Markt mit 15.64 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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