Assurant Aktie 1708841 / US04621X1081
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Assurant eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Assurant-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Assurant-Aktie betrug an diesem Tag 143.15 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69.857 Assurant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’064.27 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 10.08.2026 auf 287.22 USD belief. Damit wäre die Investition 100.64 Prozent mehr wert.
Assurant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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