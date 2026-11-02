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|Arthur J Gallagher-Performance im Blick
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Arthur J Gallagher gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 249.49 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 40.082 Arthur J Gallagher-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 276.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’065.37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 70.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Arthur J. Gallagher & Co.
Analysen zu Arthur J. Gallagher & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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