S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 249.49 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 40.082 Arthur J Gallagher-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 276.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’065.37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10.65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 70.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch