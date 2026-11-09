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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Arthur J Gallagher-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2023 wurden Arthur J Gallagher-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Arthur J Gallagher-Anteile bei 246.77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Arthur J Gallagher-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.405 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 114.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281.61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14.12 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Arthur J Gallagher belief sich zuletzt auf 72.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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