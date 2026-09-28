S&P 500-Wert Arthur J Gallagher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.09.2016 wurde die Arthur J Gallagher-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50.97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.962 Arthur J Gallagher-Aktien. Die gehaltenen Arthur J Gallagher-Papiere wären am 25.09.2026 453.40 USD wert, da der Schlussstand 231.10 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 353.40 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Arthur J Gallagher eine Marktkapitalisierung von 59.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch