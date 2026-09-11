S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Archer Daniels Midland-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Archer Daniels Midland-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Archer Daniels Midland-Aktie 42.02 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 237.982 Archer Daniels Midland-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 20’683.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.91 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 20’683.01 USD entspricht einer Performance von +106.83 Prozent.

Insgesamt war Archer Daniels Midland zuletzt 41.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch