Archer Daniels Midland Aktie 908597 / US0394831020
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Archer Daniels Midland-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Archer Daniels Midland-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Archer Daniels Midland-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Archer Daniels Midland-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.345 Archer Daniels Midland-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Archer Daniels Midland-Anteile wären am 08.10.2026 193.32 USD wert, da der Schlussstand 82.45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93.32 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Archer Daniels Midland belief sich jüngst auf 39.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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