S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AO Smith von vor einem Jahr bedeutet

Am 21.10.2025 wurde das AO Smith-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71.00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.085 AO Smith-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 59.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838.59 USD wert. Damit wäre die Investition um 16.14 Prozent gesunken.

AO Smith wurde am Markt mit 7.98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch