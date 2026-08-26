A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in AO Smith-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit AO Smith-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AO Smith-Papiers betrug an diesem Tag 72.38 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die AO Smith-Aktie investiert hat, hat nun 138.160 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 62.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’586.63 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 8’586.63 USD, was einer negativen Performance von 14.13 Prozent entspricht.
Der Marktwert von AO Smith betrug jüngst 8.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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