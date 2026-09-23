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A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091

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Performance unter der Lupe 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AO Smith-Aktie Anlegern gebracht.

A.O. Smith
48.00 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die AO Smith-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72.17 USD. Bei einem AO Smith-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.386 AO Smith-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 58.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19.41 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von AO Smith belief sich jüngst auf 7.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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