S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das AO Smith-Papier an diesem Tag 71.42 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die AO Smith-Aktie investiert hat, hat nun 1.400 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 63.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.15 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.85 Prozent verringert.

AO Smith markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch