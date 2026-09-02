A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen AO Smith-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AO Smith-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AO Smith-Anteile bei 73.57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das AO Smith-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.359 AO Smith-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (58.49 USD), wäre die Investition nun 79.50 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 20.50 Prozent gleich.
Der AO Smith-Wert an der Börse wurde auf 8.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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