S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AO Smith von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das AO Smith-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47.11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AO Smith-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21.229 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’292.01 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 18.08.2026 auf 60.86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.20 Prozent zugenommen.

Der AO Smith-Wert an der Börse wurde auf 8.39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch