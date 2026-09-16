S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in AO Smith von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das AO Smith-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AO Smith-Papiers betrug an diesem Tag 46.07 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AO Smith-Aktie investiert, befänden sich nun 217.061 AO Smith-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’420.23 USD, da sich der Wert einer AO Smith-Aktie am 15.09.2026 auf 57.22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24.20 Prozent zugenommen.

AO Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch