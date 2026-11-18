Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem AO Smith-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63.38 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die AO Smith-Aktie investiert hat, hat nun 157.778 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’004.73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.05 Prozent zugenommen.

AO Smith wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch