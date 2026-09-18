S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren verdient

Die Analog Devices-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Analog Devices-Papier letztlich bei 62.05 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hat, hat nun 161.160 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 362.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58’444.80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 484.45 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Analog Devices belief sich zuletzt auf 175.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch