Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Analog Devices-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Analog Devices-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2016 wurden Analog Devices-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Analog Devices-Anteile letztlich bei 62.06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.611 Analog Devices-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 403.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 650.90 USD wert. Mit einer Performance von +550.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Analog Devices bezifferte sich zuletzt auf 196.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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