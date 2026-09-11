S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Analog Devices-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Analog Devices-Anteile 169.94 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.884 Analog Devices-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 2’125.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 361.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112.58 Prozent angezogen.

Insgesamt war Analog Devices zuletzt 176.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch