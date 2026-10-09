S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Analog Devices-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.10.2021 wurden Analog Devices-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 168.62 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hat, hat nun 59.305 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24’073.66 USD, da sich der Wert einer Analog Devices-Aktie am 08.10.2026 auf 405.93 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 140.74 Prozent.

Der Marktwert von Analog Devices betrug jüngst 198.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch