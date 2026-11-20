Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Analog Devices-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Analog Devices-Aktie an diesem Tag 225.20 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Analog Devices-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44.405 Analog Devices-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’760.21 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Anteils am 19.11.2026 auf 377.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67.60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Analog Devices belief sich jüngst auf 184.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch