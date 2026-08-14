Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Analog Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 14.08.2021 wurde das Analog Devices-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Analog Devices-Aktie 170.08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Analog Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.588 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (381.17 USD), wäre die Investition nun 224.11 USD wert. Damit wäre die Investition um 124.11 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Analog Devices belief sich jüngst auf 187.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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