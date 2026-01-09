Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
|
09.01.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Analog Devices gewesen.
Am 09.01.2016 wurde die Analog Devices-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Analog Devices-Papier 49.98 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 200.080 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 59’855.94 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Papiers am 08.01.2026 auf 299.16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 498.56 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Analog Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 143.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
