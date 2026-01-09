S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 10 Jahren eingebracht

Am 09.01.2016 wurde die Analog Devices-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Analog Devices-Papier 49.98 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Analog Devices-Aktie investierten, hätten nun 200.080 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 59’855.94 USD, da sich der Wert eines Analog Devices-Papiers am 08.01.2026 auf 299.16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 498.56 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Analog Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 143.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch