S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Analog Devices-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 254.25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.331 Analog Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Analog Devices-Aktien wären am 27.08.2026 14’730.38 USD wert, da der Schlussstand 374.52 USD betrug. Mit einer Performance von +47.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Analog Devices jüngst 180.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch