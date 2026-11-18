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|Lukratives Amphenol-Investment?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amphenol von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Amphenol-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Amphenol-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21.19 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Amphenol-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47.192 Amphenol-Anteilen. Die gehaltenen Amphenol-Aktien wären am 17.11.2026 3’603.59 USD wert, da der Schlussstand 76.36 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 260.36 Prozent vermehrt.
Amphenol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 186.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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