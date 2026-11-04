S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr eingefahren

Amphenol-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amphenol-Anteile an diesem Tag 68.35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Amphenol-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146.306 Anteilen. Die gehaltenen Amphenol-Anteile wären am 03.11.2026 12’317.48 USD wert, da der Schlussstand 84.19 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.17 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Amphenol bezifferte sich zuletzt auf 197.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch