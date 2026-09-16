Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amphenol-Aktie Investoren gebracht.
Am 16.09.2023 wurde das Amphenol-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Amphenol-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21.43 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 46.664 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’623.43 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Papiers am 15.09.2026 auf 77.65 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 262.34 Prozent gesteigert.
Amphenol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193.45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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